«النقل» تعقد شراكة مع أكبر شركة «سكك حديد» في العالم لإنشاء مصنع في مصر

أكّد المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ الهيئة عقدت شراكات خارجية مع القطاع الخاص، من ضمنها شركة «فويست ألبين» النمساوية، أكبر شركة سكك حديد في العالم متخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية، إذ سيجري إنشاء مصنع للشركة في مصر، وبذلك يكون المصنع رقم 55 للشركة على مستوى العالم.

توطين صناعة السكة الحديد

وقال «عامر» إنّ الهيئة حريصة على أهمية توطين صناعة السكة الحديد، كتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، لتوفير العملة الصعبة والحرص على زيادة إيرادات الهيئة، من خلال الاهتمام بخطوط الركاب الأكثر كثافة.

تطوير نظم الإشارات

وأضاف في تقرير صادر عن الهيئة، أنّ خطة التطوير لمنظومة النقل تتضمن تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير السكة والبنية الأساسية وتطوير نظم الإشارات، فضلاً عن تطوير الورش وإعادة تأهيل العنصر البشري الحالي، وانتقاء العناصر الجديدة، وفقًا لأعلى معايير الاختيار.

وأشار إلى أنّ الهيئة حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدًا أن جميع أعمال التطوير تجري وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، وبالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية.