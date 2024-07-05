التحالف الوطني ينظم ورشة عمل تدريبية حول الإدارة الاحترافية للمشروعات

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها حول الإدارة الاحترافية للمشروعات والبرامج.

وتم ذلك بقاعة التدريب الرئيسية بمركز الأهرام للتنمية والتدريب بالفيوم، بمشاركة نحو 42 موظفاً من العاملين بالمؤسسة.

وأوضح التحالف الوطني، أن الورشة تضمنت مجموعة من النقاشات التفاعلية حول واقع وطبيعة العمل الأهلى والتنموي بمحافظة الفيوم، وركزت محاور الورشة على تنمية قدرات قيادات المؤسسة والعاملين بها على قواعد ومهارات تصميم وتخطيط وكتابة وتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية.

وشهدت فعاليات الورشة تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب.