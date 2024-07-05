«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون لأهالي القناة

نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لخدمة أهالي قرية أبو آدم مركز الإسماعيلية والقرى المجاورة.

قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون

وتأتي قافلة عنيك في عنينا بقرية أبو آدم ضمن سلاسل القوافل التي تنظمها صناع الخير وهيئة قناة السويس لدعم أهالي قرى ومراكز محافظات القناة ونجحت صناع الخير للتنمية عضو التحالف في توقيع الكشف على عيون أعداد كبيرة من أهالي قرية أبو آدم والقرى المجاورة ضمن انشطة القافلة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لامراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون، تمهيدًا لإجرائها وعلى هامش أعمال القافلة تم توزيع النظارات الطبية على أهالي قرى الضبعية ممن تم توقيع الكشف على عيونهم وثبوت احتياجهم لنظارة طبية في قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا.

عمليات جراحية

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أنّ قافلة أبو آدم هي القافلة التاسعة ضمن أنشطة التعاون بين صناع الخير وهيئة قناة السويس في تنفيذ مبادرة عنيك في عنينا لدعم تمتع أهالي مدن القناة بصحة عيون أفضل، موضحًا أنّ جميع خدمات مبادرة عنيك في عنينا تقدم بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي نفقات.

وأضاف عبدالفتاح أنّ قافلة أبوآدم نجحت في تشخيص احتياج أعداد من الأهالي لعمليات جراحية سيتم تنفيذها قريبًا، وتشخيص احتياج آخرين لنظارات طبية سيتم تسليمها قريبًا، وتقديم العلاج لكل من ثبت احتياجه لقطرات علاجية.