التحالف الوطني يسلم 1109 أجهزة تعويضية لذوي الهمم في الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تسليم 1109 أجهزة تعويضية وسماعات طبية في القرى والمراكز، بالتعاون مع جمعية «الأورمان» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تخفيف معاناتهم ودعمهم في مختلف جوانب الحياة.

جهود التحالف الوطني بالدقهلية

أوضح وكيل التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية في بيان، أن هذا التوزيع يأتي ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتوفير الرعاية الصحية والفرص العملية والدخل الكافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف ضمان مشاركتهم الفعالة واللائقة في المجتمع.

دعم ذوي الهمم

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام «الأورمان» عضو التحالف الوطني، في بيان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يمثل مشروعاً تنموياً يهدف إلى تعزيز قدرات الأفراد ذوي الإعاقة على مختلف الأصعدة، ليتمكنوا من المشاركة بشكل كامل في سوق العمل وتحسين علاقاتهم الاجتماعية، ما يسهم في رفع مستوى روحهم المعنوية وتحمل المسؤولية، دون أن يكونوا عبئاً على الآخرين.

وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير يأتي في إطار جهود الأورمان لدعم العمل الأهلي والمجتمعي في محافظة الدقهلية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل العزب والنجوع، مما يعكس التزام الجمعية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.