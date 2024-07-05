أصعب سؤال في امتحان الكيمياء.. 9 نصائح تضمن لك حل المسائل
كتب:
نرمين عزت
05:08 م | الجمعة 05 يوليو 2024
الثانوية العامة
يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لأداء امتحان الكيمياء غدًا، وهي المادة التي تشكل قلقًا كبيرًا لدى الطلاب بسبب المسائل، والتي تعتبر أصعب سؤال في الامتحان، ولهذا السبب يقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، 9 نصائح تضمن للطالب الإجابة على المسائل بدقة، بحسب تصريحات آية موسى، مدرسة مادة الكيمياء.
9 نصائح تضمن لك حل المسائل
خلال تصريحات لـ«الوطن» قدمت مدرسة الكيمياء آية موسى، النصائح التالية لـ حل مسائل الكيمياء:
- بالنسبة لمسائل الباب الأول لا يأتي منها غير مسألة أو اثنين: «مش هنديها وقت أكتر، الباب التاني فيه درس نصه مسائل، نركز في المسألة بتتكلم على أنهي باب الأول ولا التاني ولا التالت».
- من أهم النصائح التي تضمن حل مسائل الكيمياء هي التركيز على أسلوب المسألة:« في مسائل مش مكتوب معادلتها، بيكون فيها تفاعل HCL أو زيادته لما أكتب معادلتها اعرف إن HCL مجرد زيادة أو عامل محفز».
- يجب التركيز على وزن المعادلة، داخل (HCL )2 لازم اللي طالع من ذرتين CL، وزن المعادلة مهم ومسألة أي باب.
- القانون الأهم في الباب الثاني قانون المعايرة، M = وحدة لقياس التركيز بالمولارية، N= عدد المولات:« بييجي مسائل في آخر الباب الثاني بيكون طالب N بس N تانية وبعد حساب المسألة بجيب الـN حمض أو قاعدة وتأثيرها على الكواشف الأربعة، الأزرق، البرتقالي وعباد الشمس وتأثيرها على اللون عامل اي».
- يجب معرفة كيفية حساب عدد المولات والكتلة المولية وغيرها.
- الباب الثالث سهل، تدور مسائلة حول الـK= ثابت الإتزان، والـR= معدل أو سرعة التفاعل يجب التركيز عليها وبشكل خاص الـK هتكون ثابت إتزان الضغط أو ثابت إتزان التركيز، والتركيز على ألفا.
- أهم مسائل الباب الثالث في الكيمياء للثانوية العامة تدور حول الـ PH والـ POH ولها طريقة حل على الآلة الحاسبة، وبعد حسابهم حل تركيز القاعدة الـ H أو OH، وطريقتها سهلة، لكن بها تركات بسيطة تدمج الباب الثاني في الباب الثالث:«مسأله عن الكواشف أقول معايا PH لحاجة برقم مولاري، منها أقدر أجيب الـ H أو OH، وبيكون مجموعهم في النهاية معروف 14 و 10 أس 14 وآجي أقول اللون الكاشف إيه.
- الباب الرابع مسائل الكهربية، لابد أن يأتي منها رمز اصطلاحي في الامتحان مثل القنطرة الملحية والحاجز المسامي، الأنود على اليسار وعلى اليمين الكاسود ويجب التركيز على اتجاهات الأسهم، الأنود يعني أكسدة والكاسود يعني اختزال.
- الباب الخامس يجب التركيز على جميع مسائلها لأنها مهمة.