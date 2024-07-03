مراجعة نهائية مختصرة لـ منهج الكيمياء.. امتحانات مهمة بالإجابات

مع وصول قطار امتحانات الثانوية العامة، لمادة الكيمياء، المقرر السبت المقبل، يتزايد قلق الطلاب، نظرًا لأنها تتطلب فهمًا عميقًا وتطبيقًا دقيقًا للمفاهيم العلمية. ولضمان التفوق في هذا الامتحان الحاسم، يجب على الطلاب التركيز على مجموعة من الأسئلة الأساسية التي لا ينبغي تجاهلها.

الدكتور محمود سامي البارودي، مدرس مادة الكيمياء للمرحلة الثانوية العامة، يقدم مراجعة خاصة لـ«الوطن»، تشمل اختبارين لابد من مراجعتهما بدقة قبل دخول امتحان الكيمياء للثانوية العامة.

مراجعة الكيمياء

الإجابات

موعد الامتحان

ومن المقرر أن يجرى امتحان مادة الكيمياء في اليوم السادس من شهر يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك للشعبة العلمية، أما الشعبة الأدبية سيجرى لهم امتحان الجغرافيا بنفس الموعد.