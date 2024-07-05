لأول مرة باللهجة المصرية.. إيمان منصور تطرح أحدث أغنياتها «إبعد»

طرحت الفنانة الفلسطينية إيمان منصور، أولى أعمالها الغنائية باللهجة المصرية، التي تحمل عنوان «إبعد»، من كلمات أدهم معتز، وألحان وفواصل موسيقية إسلام رفعت، وتوزيع تيام طارق، وتسجيل ستوديو روجيه أبي عقل، ومكس وماسترينج حسام الصعبي، من إنتاجها الخاص.

تفاصيل أغنية إبعد

وأصدرت إيمان الأغنية على منصّات البث الرقمي كافة، وعلى قناة «اليوتيوب» الرسمية الخاصة بها.

وتتطرق أغنية «إبعد» إلى المشكلات التي يعاني منها الإنسان، عند الانفصال عن الشريك، فمع كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها والإحساس العالي، تأخذك برحلة عاطفية لتخطي العلاقات السامة.

ومن كلمات أغنية «إبعد»: «إبعد واعمل ما بدالك، قول عني حاجات، ألّف من وحي خيالك عني في حكايات، كمّل وامشي بأسلوبك، بيّن قدامي عيوبك، كده أو كده كل اللي في قلبي عشانك مات، هتقول للناس إن أنا سبتك ما تقول للناس، مثّل في برائتك وفي طيبتك دور الإخلاص، الكل عارفني وعارفين، كدبك قدامهم هيدينك، يستحسن تبعد وتحاول تنساني خلاص».

وسبق لإيمان التي ولدت في بيروت، ذات جذور فلسطينية، ونشأت وسط عائلة تهوى الفنون والثقافة، أن تعمّقت في عالم الموسيقى والغناء الشرقي والغربي منذ الصغر، وقد أعادت مؤخرا توزيع الأغنية الشهيرة من زمن الفن الجميل، بعنوان «نار الغيرة» للمطربة القديرة وردة، من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي، بعدما كانت طرحت سابقا أغنيتين خاصتين بها، هما «لو حبيت» و«شو اشتقتلك».

أغنية لو حبيت

يذكر أن إيمان منصور حققت نسب مشاهدات عالية بأغنيتها «لو حبيت»؛ إذ تخطت 2 مليون و100 ألف مشاهدة، عبر قناتها على اليوتيوب، كلمات أنطونيو أيوب، وألحان غادة شبير، توزيع موسيقي جورج قسيس.