السيارة تفحمت.. عمر خورشيد يطمئن الجمهور عن علا رامي بعد نجاته من حادث سير

تعرض عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي إلى حادث سير قبل ساعات، لينجو من الموت بأعجوبة، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول الحالة الصحية لوالدته، ليطمئن «خورشيد» الجميع عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن والدته، فماذا قال؟

تقحمت سيارة عمر خورشيد في حادث سير خلال الساعات الماضية، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، وكتب عبر حسابه: «لله الحمد قدر ولطف ربنا، العربية ولعت بيا وأنا سايق، الحمد لله أنا سليم، وخرجت منها بلا أي إصابات ربنا يعوضني خير إن شاء الله».

وبعد كتابة «خورشيد» ذلك المنشور، رغب الجمهور في الاطمئنان على والدته علا رامي، فكتب «ألف سلامة عليكم»، ليرد الأول قائلًا: «الحمد لله كنت لوحدي»، مما يشير إلى أن النجمة علا رامي بخير، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها وفقًا لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، على النحو التالي: