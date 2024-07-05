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«الإفتاء»: غدا السبت المتمم لذي الحجة وأول السنة الهجرية الأحد

كتب:

رؤى ممدوح
08:37 م | الجمعة 05 يوليو 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1446 هجريًا، مشيرة إلى أنّ غدًا السبت، هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1445.

بداية السنة الهجرية الجديدة

وأوضحت «الإفتاء» في بيان، أنّ غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة ستكون يوم الأحد 7 يوليو الجاري.

مفتي الجمهورية يهنأ الشعب بالسنة الهجرية الجديدة

من جهته، الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، والأمَّة العربية وجموع المسلمين في العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله- عزَّ وجلَّ- أن يجعلها سنة خير وبرٍّ وتقوى في حياة الناس والمجتمع والعالم أجمع.

وأكد «المفتي» -في بيان أصدره بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ- أنَّ الهجرة النبوية المشرفة دروسها لا تنتهي، فهي ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور، ومنها ضرورة الأخذ بالأسباب والسعي الدؤوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي.

ودعا «المفتي» المسلمين جميعًا شرقًا وغربًا إلى ضرورة التعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما مرَّ فيها من أحداث وعبر، مشيرًا إلى أن وحدة الصف والتآخي بين الناس وتحقيق المواطنة الكاملة كانت أول لَبِنة في بناء دولة الإسلام الأولى.

واختتم مفتي الجمهورية بيانه متوجهًا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام فرج ورخاء واستقرار وسلام.

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