بالأرقام.. اعرف نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات بالعاشر من رمضان

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، للحجز بنظام القرعة العلنية بالعاشر من رمضان، موضحة نُظم السداد والأقساط بالتفصيل، وذلك على مدة 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة، وفق كراسة الشروط، أن الوحدات السكنية المتاحة، تتراوح مساحتها ما بين 95 إلى 125 مترًا مربعًا، مؤكدة أنها نصف تشطيب وتشمل أعمال الكهرباء من مواسير وعلب فقط، ووصلات المياه والصرف الصحي وفتحات الأبواب الداخلية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات، وهي كالتالي:

الوحدة السكنية مساحة 95 مترًا مربعًا

- إجمالي السعر: 1494709 جنيهات

- جدية الحجز: 96900 جنيه

- دفعة التخصيص: 145350 جنيها

- تعاقد واستلام: 145350 جنيها

- إجمالي المقدم: 387600 جنيه

- القسط الربع سنوي: 55355 جنيها

الوحدة السكنية مساحة 100 متر مربع

- إجمالي السعر: 1575536 جنيها

- جدية الحجز: 102000 جنيه

- دفعة التخصيص: 153000 جنيه

- تعاقد واستلام: 153000 جنيه

- إجمالي المقدم: 408000 جنيه

- القسط الربع سنوي: 58377 جنيها

الوحدة السكنية مساحة 110 أمتار

- إجمالي السعر: 1737188 جنيها

- جدية الحجز: 112200 جنيه

- دفعة التخصيص: 168300 جنيه

- تعاقد واستلام: 168300 جنيه

- إجمالي المقدم: 448800 جنيه

- القسط الربع سنوي: 64419 جنيها

الوحدة السكنية مساحة 115 مترا مربعا

- إجمالي السعر: 1818015 جنيها

- جدية الحجز: 113700 جنيه

- دفعة التخصيص: 175950 جنيها

- تعاقد واستلام: 175950 جنيها

- إجمالي المقدم: 469200 جنيه

- القسط الربع سنوي: 67440 جنيها

الوحدة السكنية مساحة 125 مترا مربعا

- إجمالي السعر: 1979668 جنيها

- جدية الحجز: 127500 جنيه

- دفعة التخصيص: 191250 جنيها

- تعاقد واستلام: 191250 جنيها

- إجمالي المقدم: 510000 جنيه

- القسط الربع سنوي: 73843 جنيها.