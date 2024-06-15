«الإسكان» تحذر من هذا الأمر عند حجز الوحدات السكنية

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو الراغبين في الحصول على وحدات سكنية التواصل مع العاملين بالصندوق مباشرة، للتعرف على أبرز المعلومات والمستجدات الخاصة بالمشروعات الجديدة، مشيرة إلى ضرورة عدم الانسياق خلف المواقع المضللة أو الشائعات.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يمكن التعامل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، أو الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيسبوك»، والصفحة الرسمية على موقع «يوتيوب»، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع «تويتر»، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع «انستجرام»، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع «ثريدز»، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق

وتابعت أنه يمكن التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط (اضغط هنا)، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان بجميع محافظات الجمهوري.

وأخيرًا، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم جميع شقق الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر منح مهلة للمقاولين العاملين في المشروعات الجارية تنفيذها لمدة عام بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمي، بهدف مساندتهم للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.