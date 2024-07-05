موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. اعرف التفاصيل

تعود جميع البنوك للعمل مرة أخرى، وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها مختلف العملاء فور انتهاء الإجازة الأسبوعية وإجازة رأس السنة الهجرية 1446، إذ تستمر الإجازة التي أعلنها البنك المركزي المصري بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، لمدة يوم واحد فقط، إلى جانب الإجازة الأسبوعية.

موعد إجازة البنوك

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية، وفقًا للبيان المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

إجازة رأس السنة الهجرية

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في بيان، عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024.

موعد عودة البنوك للعمل

وأوضح البنك المركزي في بيانه أنه من المقرر أن تعود البنوك للعمل مجددًا اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية والإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث تعمل البنوك على مدار أيام الأسبوع، باستثناء أيام الإجازة الأسبوعية لكل البنوك.

الخدمات التي تقدمها البنوك خلال فترة الإجازة

وبالنسبة للخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري لعملائها خلال فترة إجازة رأس السنة الهجرية 1446، تشمل إمكانية الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي، وخدمة السحب والإيداع، ودفع الفواتير المنزلية المستحقة.