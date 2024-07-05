خطوات شراء شهادات الادخار أونلاين من البنوك.. «وأنت قاعد مكانك»

تتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات للعملاء عبر خدمة الموبايل البنكي، حيث تتيح خدمة الموبايل البنكي إتمام كافة المعاملات المالية البنكية بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك، ما يسهم في جذب أكبر عدد من العملاء للبنوك.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي خطوات شراء شهادة ادخار من البنوك، وفقا للخطوات عبر خدمة الموبايل البنكي:

خطوات شراء شهادة ادخار من البنوك أونلاين

- قم بفتح الموبايل البنكي الخاص بالبنك الذي تتعامل معه، ثم قم بفتح القائمة واختر منها إصدار شهادة.

- سيظهر لك في الخطوة التالية الحساب الخاص بك في حالة ما إذا كنت تمتلك حساب بنكي واحد فقط، أما إذا كان لديك أكثر من حساب فعليك باختيار الحساب البنكي الذي تريد خصم قيمة الشهادة منه.

- ثم قم بتحديد نوع الشهادة التي ترغب في شرائها وذلك من القائمة التي تحتوي على كافة أنواع الأوعية الادخارية والشهادات البنكية.

- قم بادخال المبلغ الذي الذي تريد استثماره في الشهادة البنكية، ثم قم بالضغط على زر متابعة.

- وفي الخطوة التالية ستظهر لك تفاصيل الشهادة متضمنة معدل الفائدة ودورية الصرف، قم بالتأكد من صحة هذه البيانات ثم اضغط على كلمة تأكيد لإتمام عملية شراء الشهادة الادخارية.