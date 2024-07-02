«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمدن الساحلية اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو في المدن الساحلية اليوم، إذ أشارت في بيان صحفي لها إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة و4 درجات، مع ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية ساعات المساء.

وجاءت حالة الجو في المحافظات الساحلية كالآتي:

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج (من 1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمرمعتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

وأوضحت الهيئة قيم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، وهي:

الإسكندرية: الحرارة العظمى 32 المحسوسة 34.

العلمين: العظمى 32 المحسوسة 34.

مطروح: العظمى 30 المحسوسة 33.

بورسعيد: العظمى 34 المحسوسة 37.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 33 المحسوسة 36.

العريش: العظمى 33 المحسوسة 36.

رأس سدر: العظمى 38 المحسوسة 30.