بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالفجالة

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس مساحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، إذ أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعملوه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكد الأب البطريرك لأبناء وبنات المناولة الأولى أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وفعل أعمال الخير، وحضور القداس الإلهي، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وفي سياق متصل وبرعاية الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار «جاري الاتصال»، أقيمت فعاليات المؤتمر الابتدائية، بكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية.

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الأول، وحتى الرابع من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة «صلوا بلا انقطاع»، تزامنًا مع سنة الصلاة، التي دعا إليها قداسة البابا فرنسيس.

تضمن المؤتمر اللقاءات المختلفة، والترانيم الروحية، والتأمل في شخصيات مصلية من الكتاب المقدس مثل: نحميا النبي، داود النبي، ودانيال النبي.

تضمن المؤتمر أيضًا فقرة للأشغال اليدوية، لخدمة الهدف العام، حيث قام بعض خدام كنيسة سان جورج، بغبريال، بالإسكندرية، بتنشيط فقرات المؤتمر.

كذلك، شهد المؤتمر عددًا من الفقرات الترفيهية. واختتم الأب برنابا فعاليات المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكابيلا بيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.