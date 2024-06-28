بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مارمرقس

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لـ10 من أبناء وبنات كنيسة القديس مارمرقس الرسول، بالعبور.

جاء ذلك بمشاركة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، حيث شرح صاحب الغبطة في عظة الذبيحة الإلهية «معنى عيد الرسل وأهميته»، شاكرًا راعي الكنيسة، على مجهوداته في خدمة الرعية، كما عبر عن امتنانه لخدام المناولة الاحتفالية، في إعداد وتكوين مخدوميهم، مشيدًا كذلك بنمو الكنيسة.

ودار لقاء أبوي بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمحتفى بهم حول ما تعملوه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى، مؤكدًا أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وفعل أعمال الخير.

وأنهى البطريرك صلاة القداس الإلهي بتوزيع الشهادات التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية معهم.