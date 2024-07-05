برلمانية: التحالف الوطني وحياة كريمة مظلة استراتيجية تحقق الوصول للمواطن البسيط

ثمنت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، جهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن حرصهما على إطلاق حزم من المبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات في إطار مساندتهم لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة وسط الظروف الاستثنائية والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية.

العيش الكريم للمواطن البسيط

وقالت النائبة دينا الهلالي، إن تلك المبادرات تتكامل كونها لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وترسيخ العدالة المكانية فحسب، بل ليدهم آليات مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط، وتوفر غطاء آمنا للأسر الأولى بالرعاية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بما يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت النائبة في تصريح لـ"الوطن"، أن التحالف الوطني وحياة كريمة يتطلعا لبذل الكثير من الجهود التنموية لتغيير شكل الحياة المعيشية وأن تكون بداية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما تترجم في شتى المبادرات والإغاثات التي أُطلقت مؤخراً، مؤكدة أن التحالف الوطني وحياة كريمة مظلة استراتيجية كبرى تحقق الوصول للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته.

جهود حياة كريمة والتحالف الوطني

وأوضحت أن جهود حياة كريمة والتحالف الوطني، على مدار الأشهر الماضية خير دليل على إصرار وعزيمة الدولة المصرية في المضى قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق مستهدفات تلك المبادرات الرئاسية الهامة، التي تعد ركيز مهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياة المواطن البسيط، بصفتهما مظلة كبرى للمشروعات القومية والمبادرات المجتمعية التي تنتهي بمعيشة أفضل لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.