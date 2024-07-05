ياسمين علي تطرح أغنية «حلوة الدنيا».. طاقة إيجابية ودعوة للحياة

طرحت الفنانة المصرية ياسمين علي، أغنية جديدة بعنوان «حلوة الدنيا»، على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، والمنصات الرقمية «أنغامي» و«ساوند كلاود».

تفاصيل أغنية حلوة الدنيا

وأغنية «حلوة الدنيا» بمثابة رسالة تفاؤل ودعوة للحياة والعيش بكل بساطة، بعيدا عن التعقيدات والمبالغة في الحزن والتفكير، فالحياة تستحق العيش بضحكة ونظرة تفاؤلية للمستقبل.

وجاءت أغنية «حلوة الدنيا» باللهجة المصرية، وبقالب غنائي بعث الدفء والفرح والسرور، وجمع بين مقامي البيات والسيكاه.

وصُورت أغنية «حلوة الدنيا» على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية «بيروت»، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وعكس الكليب أجواء الفرحة والطاقة الإيجابية.

وأغنية «حلوة الدنيا» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أغنية «الأصول العربية

من جهة أخرى، انتهت ياسمين علي من تصوير أغنية «الأصول العربية»، ومن المُقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة.