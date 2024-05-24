نجلاء بدر تهنئ ياسمين رئيس على حفل زفافها: أحلى عروسة

هنأت الفنانة نجلاء بدر، صديقتها الفنانة ياسمين رئيس، بزواجها، المقرر أن يتم الخميس المُقبل في مدينة الجونة، حسبما أكدت مصادر لجريدة «الوطن».

ونشرت نجلاء بدر صورة عبر ستوري الخاص بها بمنصة «إنستجرام»، جمعتها بياسمين رئيس وهي مرتدية الفستان الأبيض، خلال ليلة الحنة التي أقامتها أمس، وعلقت قائلة: «أحلى عروسة في الدنيا».

ياسيمن رئيس تشارك في مسلسل جودر

وشاركت ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل جودر، مع النجم ياسر جلال، وقدمت فيه شخصية شهرزاد، وشاركهم في البطولة نور اللبنانية، وتارا عماد، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.