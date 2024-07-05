«ممكن تلاقيهم قدامك».. أصعب سؤالين في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان مادة الكيمياء بالثانوية العامة 2024، وهي مادة تحتاج إلى التركيز والفهم وليس الحفظ، نظرًا للقوانين والمعادلات الكيميائية المختلفة التي تحتوي عليها، ما يجعل بعض الطلاب في حالة من القلق، خاصة أن امتحان العام الماضي كان يضمن بعض الأسئلة التي أثارت الحيرة بين الطلاب، ونستعرض في هذا التقرير التالي أصعب سؤالين في امتحان العام الماضي.

أصعب أسئلة امتحان العام الماضي

في عام 2023، ورد سؤالان في امتحان مادة الكيمياء أثارا حيرة الطلاب حينها وأيضا أولياء الأمور، لأنهما كانا يعطيان نتائج مختلفة، فالسؤال الأول كان عبارة عن اختيار متعدد، وجاء كالتالي: «بالتقطير الجاف للملح الصودمي لحمض الستريك مع الجير الصودي ينتج..»، حيث جاءت الإجابات اختياريه: «بروبانال، البروبان، 1- بروبانول ، 2- بروبانول».

السؤال أثار حيرة طلاب العام الماضي، لأنه مختلف وصعب، نظرا لأن الطالب اعتاد على عمل تقطير جاف للألكانات، وهذا مركب وبالتالي يعطي ناتج مختلف عن المعهود، بحسب ما ذكره «إسلام واصل» معلم مادة الكيمياء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الإجابة الصحيحة هى «2 بروبانول» لأن يتم تحويل المركب لملح ونحذف مقطع COONa، فبالتالي ينتج كحول ثانوي.

أما السؤال الثاني الذي حير طلاب الثانوية العامة بالعام الماضي، فهو جاء كالتالي: «الصيغة الجزيئية C5H10 تمتثل ثلاثة مركبات هيدروكربونية وأليفياتية مشبعة بحيث:

1- لا تحتوي على مجموعات ميثيل

2- تحتوي على مجموعة ميثيلين واحدة

3- تحتوي على مجموعة ميثيل واحدة

فإن الترتيب الصحيح لهذه المركبات حسب درجة النشاط هو..

أشار «واصل» إلى أن السؤال كان صعبًا لأنه يحتمل الشك أن قد تكون الصيغة الجزيئية هى قد تكون «الكين» أو «الكان حلقي»، بالتالي تكون الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي رقم «ب».

الطريقة الصحيحة لحل الأسئلة

وحول الطريقة الصحيحة لحل امتحان مادة الكيمياء، نصح «واصل» الطلاب يبدأ حل أسئلة الاختيار المتعدد، ثم المعادلات الكيميائية وبعد ذلك المفاهيم، حتى يكتسب وقت أكبر في الامتحان ويستطيع مراجعة المادة مرة أخرى.