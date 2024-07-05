وزير التعليم لطلاب الثانوية: الاجتهاد أهم من النتيجة.. وسنحل أي مشكلة فورا

وجّه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نصيحة لطلاب وطلبة الثانوية العامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز».

رسالة وزير التعليم إلى طلاب الثانوية

وقال وزير التربية والتعليم: «بقول لأولادنا مش مهم النتيجة المهم هو الاجتهاد، وإنك تذاكر وتذاكري وتعملوا اللي عليكم، ودى أهم حاجة، النتيجة بقى دي بتاعة ربنا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».

وأضاف: «على المستوى الإداري أنا بتابع مع كل الكنترولات والعاملين بغرفة العمليات الرئيسية لحظة بلحظة، ولو فيه مشاكل هنحلها فورًا، والحقيقة أنا أنتهز الفرصة لأشكر الدكتور رضا حجازي على المجهود المبذول، والحقيقة هو رجل عظيم».

وزير التعليم يشكر المدرسين

وتابع: «بشكر كل زملائي المدرسين في مدارس مصر المختلفة على اجتهادهم وتعبهم، ناس بتتعب جدًا، ودايما أنا منحاز لعنصر أساسي في العملية التعليمية وهو ولي الأمر، لأن كل أب وأم لا يتمنوا حاجة غير إن أولادنا يوفقهم ربنا، وأنا أب وأعي ما أقول».

وأكمل: «بقالي 25 سنة بنزل شغلى الساعة 6 الصبح وأرجع الساعة 7 أو 8 مساءً، ليس في حياتي لمدة 25 سنة سوي التعليم، وفاهم كيفية استيعاب الطلبة للمناهج والتغيرات النفسية والاجتماعية التي تحدث».