خضر التوني بقائمة العظماء.. مجد خاص في تاريخ رفع الأثقال بحضور «هتلر»

حافظ خضر التونى على أرقامه وبطولاته لمدة 15 عاماً متتالية، ليتم وضع اسمه فى صدارة قائمة عظماء رفع الأثقال فى التاريخ، وهى القائمة السنوية التى يُصدرها الاتحاد الدولى لرفع الأثقال

شهد حى شبرا فى ديسمبر عام 1916 مولد خضر التونى أعظم ربّاع فى تاريخ رياضة رفع الأثقال على المستوى العالمى، ولمَ لا وهو البطل الذى حطّم 12 رقماً قياسياً عالمياً و3 أرقام قياسية أولمبية. شارك خضر التونى فى دورة الألعاب الأولمبية فى برلين عام 1936، ولم يكن أتم العشرين عاماً من عمره، وذهب إلى الأولمبياد ليواجه أبطال العالم فى منافسات وزن 75 كيلوجراماً، وحينها كان الجميع يرجّح كفة الثنائى الألمانى أزماير رودولف المتوج بذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1932، ومواطنه أدوالف فاجنر، لكن البطل خضر التونى فاجأ كل الحاضرين للمنافسات، وعلى رأسهم هتلر الزعيم الألمانى، ليتمكن البطل المصرى من تحطيم الرقم القياسى الأولمبى ثلاث مرات وتُوج بالميدالية الذهبية وسط ذهول الجميع.

وحسم خضر التونى الميدالية الذهبية فى وزن المتوسط بعد أن حطم الرقم القياسى الأولمبى ثلاث مرات، وبلغ مجموع رفعاته فى هذه الدورة 387.5 كيلوجرام، ليعزف السلام الوطنى على الأراضى الألمانية فى مشهد تاريخى.

وحافظ خضر التونى على أرقامه وبطولاته لمدة 15 عاماً متتالية، ليتم وضع اسمه فى صدارة قائمة عظماء رفع الأثقال فى التاريخ، وهى القائمة السنوية التى يُصدرها الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وتشمل أعظم 50 بطلاً فى التاريخ، وفقاً للأرقام المسجلة، والأمد التاريخى الذى عاشته تلك الأرقام، حيث لم تتحطم أرقام «التونى» لمدة 50 عاماً، حيث احتل المركز الأول فى تلك القائمة من دورة برلين حتى عام 1996، حين استطاع البطل التركى «سليمان أوغلو» كسر هذا الإعجاز واحتلال المركز الأول، ليتراجع خضر التونى إلى المركز الثانى فى قائمة العظماء التاريخيين.