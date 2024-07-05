16 تصريحا لوزير التعليم الجديد عن الثانوية العامة ومستقبل الوزارة

أدلى الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات مهمة للطلاب وأولياء الأمور، بشأن امتحانات الثانوية العامة ومستقبل العملية التعليمية، في أول ظهور له بعد أداء اليمين الدستورية، مؤكدا أنه يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، مشددا على الطلاب بالاهتمام بالمذاكرة وليس شيء آخر.

تصريحات الدكتور محمد عبداللطيف، انقسمت إلى شقين، الأول عن الثانوية العامة والامتحانات، والآخر عن خطته للعملية التعليمية في الفترة المقبلة، إذ أكد أهمية العمل وفق استراتيجيات عصرية بحوار مجتمعي مع الطلاب وأولياء الأمور، بحسب قناة «إكسترا نيوز».

تصريحات وزير التربية والتعليم عن الثانوية العامة

- تجربة الثانوية العامة صعبة وأدركها جيدا.

- أشعر بما يشعر به الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في الثانوية العامة.

- أقول للأبناء مش مهم النتيجة، والمهم الاجتهاد والمذاكرة، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

- أتابع الامتحانات لحظة بلحظة، وفي حالة وجود أي مشكلة سأتدخل فورا لحلها.

- أدرك جيدا التغيرات النفسية والاجتماعية، وما يمر به الطلاب

- أشكر الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم السابق، على مجهوده في الثانوية العامة

تصريحات وزير التربية والتعليم عن خطته للتعليم

- لديّ خبرة 25 سنة في التعليم والمدارس.

- تجربتي في التعليم مختلفة وهي عملية أكثر.

- سنعمل على استراتيجات عصرية في التعليم، من خلال عقد حوار مجتمعي بحضور الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والدولة معا.

- أنحاز دائما لولي الأمر في العملية التعليمية.

- أدرك جيدا مشكلات الطلاب وأولياء الأمور في التعليم.

- منذ أكثر من 10 سنوات اهتممت بالتعليم «الأون لاين»

- سافرت إلى أمريكا، وحصلت على دورات تدريبية في جامعات مهمة.

- أجريت دراسات علمية في جامعة «أون لاين»، للمعرفة ونقل التجربة للأبناء.

- لديّ 4 محاور أساسية سأعمل عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وهي الكثافة الطلابية ونقص المعلمين والثانوية العامة وشكلها، ومحور أخير هو عودة الطلاب للمدارس.

- التعليم التكنولوجي موجود في المدارس المصرية وسأكمل عليه.