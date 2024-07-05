لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كل معادلات الكيمياء العضوية

قبل ساعات قليلة من امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي، يبحث الطلاب عن ملخص لأهم القوانين والمعادلات، وتشكل معادلات الكيمياء العضوية، أهمية كبيرة داخل ورقة الأسئلة، لذا يجب على الطالب معرفتها ومراجعتها جيدا، ليكون مستعدا لأداء الامتحان.

معادلات الكيمياء العضوية

معادلات كثيرة للكيمياء العضوية، ربما يجد بعض طلاب الثانوية العامة صعوبة في جمعها، ويقدم محمد العربي، مدرس الكيمياء للصف الثالث الثانوي، مراجعة خاصة لـ«الوطن»، لجميع معادلات الكيمياء العضوية:

نصائح لحل امتحان الكيمياء

وتحتاج مادة الكيمياء تحتاج إلى مذاكرة وفهم جيد، لأنها تحتوي على العديد من المعادلات والقوانين، ويجب على الطالب حفظها، للتعامل مع أسئلة الامتحان، وقدم «العربي» بعض النصائح، لطلاب الثانوية العامة، للتعامل مع الامتحان كالتالي:

- قراءة ورقة الأسئلة جيدا.

- حل الأسئلة السهلة في البداية، لاكتساب الثقة والتخلص من التوتر.

- عدم التوقف أمام الأسئلة الصعبة واستكمال حل الباقي.,

- هناك أسئلة إجابتها محفوظة، ينصح بحلها أولا، لتجنب نسيان الإجابة مع مرور الوقت.

- ضرورة التركيز على معادلات الكيمياء العضوية، خاصة أنه لا يوجد امتحان يخلو منها.

- التحلي بالصبر والهدوء.