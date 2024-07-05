أسقفية الشباب تنظم مؤتمرا لأطفال الابتدائية بمشاركة 500 طفل

نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب مؤتمرها السنوي، لأطفال المرحلة الابتدائية في بيت مارمرقس بالعجمي في الإسكندرية، وذلك في الفترة من 27 حتى 30 يونيو الماضي.

حضر المؤتمر الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وشارك فيه 500 طفل وطفلة من 30 إيبارشية وقطاعًا رعويًا، واستهدف تعريف الطفل بصلوات الأجبية، وتدريبه على حياة الصلاة، وتضمن إلى جانب المحاضرات، درس الكتاب المقدس، وورش عملية، وبعض الألعاب لتطبيق هدف المؤتمر بطرق مبتكرة.

كما قدّم فريق أبناء القبطان التابع لإيبارشية أسيوط عروضًا مسرحية، عن شخصيات كتابية عاشت حياة الصلاة الدائمة وهما: إبراهيم أبو الآباء ونحميا، إلى جانب تقديم مجموعة من الترانيم المؤلفة من قبل خدام اللجنة، التي تهدف لتبسيط الإيمان والعقيدة.

وتمت إذاعة المؤتمر على صفحة لجنة الطفولة بموقع «فيسبوك»، وكذلك مختلف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة ذاتها، كما جرى رفع محتوى المؤتمر بالكامل على قناة «يوتيوب» الخاصة بلجنة الطفولة «Tofola YB».