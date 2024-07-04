أسقفية الخدمات العامة تنظم دورة لتدريب الشباب على تقديم الرعاية الصحية

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة تدريبية عن التمريض، بالتعاون بين برنامج الرعاية الصحية الأولية وجمعية اليوبيل الذهبي، لتدريب عدد من الشباب على كيفية تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وفي حي السلام، نظم التحالف الوطني حملة فحص الغدة الدرقية لأهالي حي السلام بهدف الكشف المبكر وعمل التحاليل اللازمة وعلاجهم، والذي جاء ضمن جهود برنامج الرعاية الصحية لتحسين مستوى الصحة للأفراد الذي تقدمه الأسقفية.

وقامت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بعمل تدريب عن أداة التقييم التشاركي لمخاطر المناخ والكوارث، كما نظمت مبادرة اتحضر للأخضر لأطفال الحضانات ضمن مجهودات برنامجي إطلاق قدرات النشء والتنمية البيئية.

وتهدف المبادرات إلى غرس القيم البيئية بالأطفال، وحثهم على الحفاظ على البيئة.