جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج الجديد عقب تسلمه المهام.. قرارات وتوجيهات مهمة

تسلم اللواء دكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد مهام عمله رسميا اليوم، وقام بجولة ميدانية مفاجئة، واتخذ قرار مهم بوضع خطة وتصور واضح ببرنامج زمني محدد لتطوير منطقة أخميم الأثرية والشوارع المحيطة بها بالكامل ورفع كفاءتها، وتحويلها إلى متحف أثرى يكون مقصدا سياحيا بالتعاون مع أساتذة كلية الآثار بجامعة سوهاج، ونقل السوق القائم بالمنطقة وتوفير مكان حضاري بديلا له، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للحدائق والكافيتريات الموجودة بالمنطقة، وتطويرها بما يتوافق مع الطبيعة الأثرية للمكان.

جاء ذلك خلال أول جولة لمحافظ سوهاج، عقب وصوله من القاهرة مباشرة، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم تفقد خلالها عدد من المواقع والشوارع بالمدينة، والتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج.

رفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع

ووجه محافظ سوهاج الجديد، بحسب بيان صحفي، خلال جولته برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع ونقل جميع نقاط تجميع القمامة إلى أطراف المدينة، مؤكدا ضرورة إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بها الجميع، مشددا على رفع الإشغالات ومنع العشوائيات، كما تفقد المحافظ موقف السيارات بالمدينة ووجه مسئولي مجلس المدينة برفع مستوى النظافة بالموقف، وتلبية مطالب المواطنين، وتنظيم العمل داخل الموقف.

محافظ سوهاج الجديد يتلقي الأهالي ويستمع لمطالبهم

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بأخميم عددا من الأهالي والمواطنين، واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، واعدا بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواجد الميداني، وتلبية مطالب وتطلعات المواطنين بسوهاج.