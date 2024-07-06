عادة ليلية تسبب السكتة القلبية.. ما التفاصيل؟

قد يبدو للكثيرين أن تناول طعام العشاء في وقت متأخر من الليل، أمرًا طبيعيًا وللبعض هو مجرد روتين أو لمجرد التسلية أخر الليل، فخلال مشاهدة فيلمهم المفضل يقومون بالاستمتاع بوجبة سريعة، لكنهم يجهلوا أن تلك العادة قد تكون سبب إصابتهم بسكته قلبية، دون دراية بالسبب.

العشاء في وقت متأخر قد يسبب السكته القلبية

توقيت الوجبات ينظم الساعات البيولوجية التي تشارك بالعديد من الوظائف اليومية كـ "تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي والإفراز الهرموني، وفقًا لدراسة حديثة بحثت في العلاقة بين أنماط الطعام وتناولة في وقت متأخر من الليل وأمراض القلب، ةقام باحثون بدراسة عادات أكثر من 103.000 شخص بالغ، ليتم تقييم ما إذا كانت الأوقات التي يتناولون فيها الطعام يمكن أن تكون لها صلة بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واكتشف العلماء أن تناول الوجبة الأولى بعد الساعة 9 صباحًا، مقارنة بما قبل الساعة 8 صباحًا، أما الوجبة الأخيرة في اليوم بعد الساعة 9 مساءً مقارنة بما قبل الساعة 8 مساءً، كان مرتبط بارتفاع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصةُ عند النساء.

يجب عليك تقييم سبب رغبتك في تناول الطعام في الليل

فقد يشعر الأشخاص بالجوع في ساعة متأخرة لأنه متعب أو يشعر بالملل أو يعتبرها عادة خلال مشاهدة برنامجه المفضل، لذا يجب عليك تقييم سبب رغبتك في تناول الطعام في الليل، وفقًا لجيسون إيولدت، أخصائي التغذية في «Mayo Clinic».

ومن بين الوجبات الصحية التي يمكن تناولها في الليل، توجد الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة الفشارة دون إضافة دهون، أو تناول إصبع جبنة موزاريلا قليلة الدسم، أو حبوب الإفطار مثل القمح المبشور، وزبادي يوناني عادي مع التوت أو رذاذ من العسل، أو تناول قطع الخضار والقليل من الحمص، بالإضافى إلي الرموز أو التفاح، حفنة صغيرة من المكسرات.