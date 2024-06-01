عادات يومية تسبب الإرهاق والتعب.. «احذر إهمال هذه الوجبة»

الخمول والتعب من أكثر الأعراض التي يشعر بها الشخص خلال يومه، وقد لا يدرك السبب الذي دفعه إلى هذا الشعور، لكن السبب الرئيسي له هو الشخص ذاته، وبسبب عاداته اليومية، ونستعرض أكثر العادات الشائعة الخاطئة التي يتبعها الأشخاص خلال حياتهم اليومية، وتسبب لهم الإرهاق والتعب.

تناول وجبة الإفطار

عدم تناول وجبة الإفطار، من أكثر الأسباب للشعور بالتعب والإرهاق طوال اليوم، فإهمال الإفطار يخفض مستويات السكر في الدم، ما يسبب الشعور بالدوخة والتعب، وفق ما روته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنه لابد من تناول مواد غذائية غنية بالألياف والبروتين خلال الإفطار.

اتباع نظام غذائي غير صحي، يسبب الشعور بالإرهاق، خاصة أنه يتسبب في زيادة الوزن، ما يؤثر على مستوى الطاقة في الجسم، وحتى يتم التخلص من هذا الشعور يجب اتباع نظام صحي وسليم وفق «عبدالوهاب»، مشيرة إلى أن المواد الغنية بالألياف والبروتين، من أكثر المواد التي يمكن تناولها في النظام الغذائي، ومن أبرزها الفواكه والخضروات.

أسباب الشعور بالإرهاق طوال اليوم

الشعور بالطاقة والحيوية، تجعل الجسم خفيفا للغاية، وقلتهما يسبب الشعور بالإرهاق والخمول، ومن الأسباب التي تقلل مستوى الطاقة في الجسم هو قلة النوم، ما يجعل الشخص ف حالة إرهاق طوال اليوم، خاصة إذا كان يمارس أعمال شاقة.

الأفكار السلبية، من العوامل التي تجعل الشخص يشعر بحالة من التعب، لأنها تشعره بالخوف والغضب، فضلًا عن التوتر، لذلك لابد من تجنب تلك الأفكار، واستبدالها بأشياء إيجابية وأهداف يريد تحقيقها في المستقبل، وكذلك تجنب ممارسة أي عمل مكروه لا تشعر بسعادة به، أو بإنجاز أي نجاح به.