«بايدن» يتحدث عن فشله في مناظرته الأخيرة أمام دونالد ترامب

في أول مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ مناظرته التاريخية أمام خصمه دونالد ترامب عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، وصف «بايدن» أداءه الضعيف وفشله في المناظرة بأنها «حلقة سيئة» وحمل نفسه المسؤولية كاملة عن ما حدث في المناظرة.

ووصف جو بايدن ليلة المناظرة بأنها كانت سيئة للغاية، مضيفًا أنه كان يعلم أثناء المناظرة أنه لا يؤدي بشكل جيد: «لم يكن خطأ أحد، بل خطأي، لقد فعلت ما كنت أفعله عندما أجلس مع زعماء أجانب، أو أعضاء مجلس الأمن القومي للحصول على تفاصيل واضحة».

بايدن: لقد مررت بليلة سيئة

وقال «بايدن»، إنه لاحظ أن دونالد ترامب كذب 28 مرة أثناء المناظرة، وعندما سأله المذيع عن مواجهة مشكلة منذ السؤال الأول، حتى قبل أن يتكلم «ترامب»، رد قائلًا: «حسنًا، لقد مررت للتو بليلة سيئة».