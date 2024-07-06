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«بايدن» يتحدث عن فشله في مناظرته الأخيرة أمام دونالد ترامب

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:07 ص | السبت 06 يوليو 2024
جانب من مقابلة جو بايدن من شبكة ABC الأمريكية

جانب من مقابلة جو بايدن من شبكة ABC الأمريكية

في أول مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ مناظرته التاريخية أمام خصمه دونالد ترامب عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، وصف «بايدن» أداءه الضعيف وفشله في المناظرة بأنها «حلقة سيئة» وحمل نفسه المسؤولية كاملة عن ما حدث في المناظرة.

ووصف جو بايدن ليلة المناظرة بأنها كانت سيئة للغاية، مضيفًا أنه كان يعلم أثناء المناظرة أنه لا يؤدي بشكل جيد: «لم يكن خطأ أحد، بل خطأي، لقد فعلت ما كنت أفعله عندما أجلس مع زعماء أجانب، أو أعضاء مجلس الأمن القومي للحصول على تفاصيل واضحة».

بايدن:  لقد مررت بليلة سيئة

وقال «بايدن»، إنه لاحظ أن دونالد ترامب كذب 28 مرة أثناء المناظرة، وعندما سأله المذيع عن مواجهة مشكلة منذ السؤال الأول، حتى قبل أن يتكلم «ترامب»، رد قائلًا: «حسنًا، لقد مررت للتو بليلة سيئة».

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