سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2024 في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً للمُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية بشأن آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك مصر 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم السبت ببنك الإسكندرية فسجل 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وأيضاً سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 47.96 جنيه للبيع، و47.86 جنيه للشراء.