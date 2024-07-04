تراجع الدولار لمستوى أقل من 48 جنيها في البنوك.. ما أسباب الانخفاض؟

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة، لمستوى أقل من 48 جنيهًا خلال التعاملات اليوم الخميس، مسجلا نحو 47:90 جنيه للشراء، بقيمة تراجع بلغت 5 قروش عن تعاملات فترة الظهيرة التي سجلت نحو 47:95 جنيه للشراء.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إنّ سعر الدولار يرتبط بحركة التداول للعرض والطلب، وبالتالي فأن تدبير الدولة للدولار في عمليات الاستيراد، أسهم في تخفيف الضغط على زيادة الطلب، واختفاء شبه تام للسوق السوداء منذ أن جرى تحريك سعر صرف الدولار في البنوك قبل أشهر.

سبب تراجع الدولار في البنوك

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أنّ تحديث البنك المركزي وتراجع سعر الدولار، لمستوى أقل من 48 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، هو أمر طبيعي ومبشر بالخير، بعد أن قفز خلال الأسبوع الماضي فوق 48 جنيهًا، وبالتالي فأنه مع دخول عطلة البنوك أيام الجمعة والسبت، سيكون هناك عزوفًا عن شراء الدولار بسبب الإجازة، ويكون التراجع طبيعيًا، بالإضافة إلى استقرار السوق وقدرة الحكومة على تدبير العملات للمستوردين.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-7-2024 خلال التعاملات المسائية، وفق آخر تحديث صادر عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.90 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.91 جنيه للبيع، و48 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.92 جنيه للبيع، و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه للبيع، و48.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 47.91 جنيه للبيع، و48.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.92 جنيه للبيع، و48.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

واستقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.91 جنيه للبيع، و48.02 جنيه للشراء.