آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-7-2024

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 48.03 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في البنك المركزي المصري 47.95 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 48.03 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في بنك مصر 48.01 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.