«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف بمرتبات مجزية.. الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، وظائف خالية في إحدى الشركات اللوجيستية الكبرى، للعمل في عدد من الوظائف المختلفة، إذ تهتم الوزارة دائمًا بتوفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم لها، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- أخصائيون في المشتريات، ويشترط أن يكون لديهم خبرة من 2 وحتى 4 سنوات.

- مديرون، يكون لديهم خبرة من 5 إلى 8 سنوات.

- مشرفون التكلفة والميزانية، يكون لديهم خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- مديرو مبيعات للحساب الرئيسي، يكون لديهم خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- مهندسون لضمان الجودة، يكون لديهم خبرة من 2 وحتى 5 سنوات.

- مهندسو صيانة المعدات الثقيلة، يكون لديهم خبرة من 5 وحتى 8 سنوات.

- أخصائيو تسويق رقمي، يكون لديهم خبرة من 2 وحتى 5 سنوات.

- أخصائيون، يكون لديهم خبرة من 2 وحتى 5 سنوات.

الشروط المطلوبة

- مكان الوظائف يكون في الشيخ زايد.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالريوس·

- الحد الأقصى للسن 40 عاما·

- أن يكون ممتازا في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية للغاية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات·

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة·

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا خاصا·

- توفر الشركة للموظفين تأمينا اجتماعيا وتأمينا على الحياة·

- توفر الشركة للعاملين، المواصلات فضلا عن توفير خط الهاتف المحمول.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الداخلية، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة على موقع «فيس بوك»، واختيار الوظائف المعلن هنها، ثم يتم الدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف ليتم ملء البيانات المطلوبة بها.