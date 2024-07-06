وظائف بنك مصر 2024.. التخصصات والشروط المطلوبة

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، وظائف خالية في فروع البنك المختلفة لخريجي مجالات المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد، وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم الدراسية، ولمساعدتهم على العمل في المجال المصرفي.

وأوضح بنك مصر كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، علما بأن التقديم للوظائف يكون عبر الموقع الرسمي للبنك.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- مراقبة الربحية الإجمالية للمحفظة وحصة المحفظة والبيع المتبادل جنبًا إلى جنب.

- قيادة دورة مبيعات المنتج من البداية إلى النهاية حتى التنفيذ.

- المشاركة في بناء خطط الحساب لمحفظة العملاء، وملء توقعات المنتج.

- التنسيق لضمان التنفيذ السليم للمعاملات وإكمال الأنشطة الإدارية.

- التنسيق مع فريق تطوير المنتجات بشأن المنتجات الجديدة والمبتكرة التي من شأنها سد الفجوة في احتياجات العملاء.

- مسؤول عن نمو المنتجات داخل المحفظة بالتنسيق مع المسؤول عن المبيعات وتنفيذ المنتج.

- الترويج المشترك للعميل مع دعم خدمة العملاء بشأن احتياجات طلبات منتجاتهم.

- الدعم في تحديد العملاء الجدد وعمليات الأعمال.

الشروط المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التحليل الكمي أو دراسات مماثلة.

- أن يكون لديه خبرة في المنتجات المتعلقة بإدارة وحلول النقد والمدفوعات والإيصالات.

- أن يكون لديه مهارات التسويق ومهارات الإقناع.

- أن يكون لديه مهارات العرض.

- العمل بروح الفريق الواحد.

- التحليل وحل المشكلات والتواصل الفعال.