وظائف للمدرسين بمحافظة قنا.. اعرف التخخصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أعلنت محافظة قنا عن وظائف مدرسين في تخصصات متنوعة، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة «دريمز» للخدمات التعليمية والاستثمارية، حيث تطلب 14 مدرسا في عدة مواد دراسية.

تفاصيل وظائف المدرسين بمحافظة قنا

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المدرسين بمحافظة قنا، والتي تأتي على النحو التالي:

- 4 معلمين لغة إنجليزية، بشرط أن يكون خريج أحد الكيات الآتية: تربية عام، تربية أساسي، آداب، لغات وترجمة.

- معلم تربية دينية، خريج دراسات إسلامية.

- 3 معلم لغة عربية، بشرط أن يكون خريج أحد الكليات الآتية: تربية عام، تربية أساسي، آداب، دار علوم، دراسات إسلامية قسم لغة عربية.

- 2 معلم دراسات اجتماعية، خريج تربية عام أو تربية أساسي أو آداب.

- معلمة دين مسيحي.

- معلم رياضيات، خريج تربية عام أو تربية أساسي قسم رياضيات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدرسين

وأوضحت محافظة قنا المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدرسين، وهي كالتالي:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة المؤهل الدراسي.

موعد التقديم للوظائف

يبدأ فتح باب التقديم للوظائف وقبول الطلبات خلال الفترة من 4 -7-2024 إلى 11-7-2024، بمكتب تشغيل الشباب بالدور الخامس بديوان محافظة قنا.