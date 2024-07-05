وظائف شاغرة بشركة كبرى في مجالات متنوعة.. رواتب مجزية وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير فرص عمل للشباب.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف شركة «Sky Logistics»، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة «Sky Logistics»، شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- أخصائي مشتريات، خبرة من 2:4 سنوات.

2- مدير FP & A، خبرة من 5:8 سنوات.

3- مشرف التكلفة والميزانية، خبرة من 3:7 سنوات.

4- مدير مبيعات الحساب الرئيسي، خبرة من 3:7 سنوات.

5- مهندس أول لضمان الجودة، خبرة من 2:5 سنوات.

6- مهندس صيانة المعدات الثقيلة، خبرة من 5:8 سنوات.

7- أخصائي تسويق رقمي، خبرة من 2:5 سنوات.

8- أخصائي أول إجمالي المكافآت، خبرة من 2:5 سنوات.

شروط الوظيفة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة البكالريوس·

- الحد الأقصى للعمر: 40 عامًا·

- مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبول في الوظائف على المميزات التالية:

- حزمة مالية جذابة·

- ساعات العمل: 8 ساعات·

- يومان إجازة·

- التأمين الطبي الخاص·

- التأمين الاجتماعي والتأمين على الحياة·

- المواصلات وخط الهاتف المحمول.

أماكن العمل

يعمل المقبول في الوظائف بالشيخ زايد.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية: (اضغط هنا)، أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر.