محافظ القليوبية من لجان الثانوية العامة: 90% نسبة النجاح في الفيزياء

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، لمتابعة أداء الطلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، الثانوية العامة، حيث بدأ الجولة بتفقد مدارس الشيماء الثانوية، والثانوية بنات بمدينة بنها.

محافظ القليوبية الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية

وحرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على لقاء عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات أمام لجان امتحانات الثانوية، حيث طمأنهم على استقرار سير عملية الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات في المواعيد المحددة لها، قائلا: «الحمد لله، الدنيا كلها تمام، وربنا يجعل وشنا سعيد على كل الطلاب والطالبات، والحمد لله كمان نسبة النجاح في عينة الفيزياء كانت 90%».

ويؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث دخل الطلاب لمقار اللجان لبدء الامتحان، وكان قد حرص عدد من الطلاب علي المراجعة النهائية قبل لحظات من دخول اللجان.

انتظار الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية على انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

تعليم القليوبية: انتظام امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.