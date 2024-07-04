محافظ القليوبية الجديد في أول يوم عمل له: لن اكتفي بالتقارير والشارع مكاني

قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية الجديد، إن باب مكتبه مفتوح لجميع أبناء المحافظة دون تميز، مشيرا إلى أنه لن يكتفي بالتقارير فقط ولكن الشارع والجولات المفاجئة على كافة القطاعات هي الطريق الصحيح لحل مشاكل المواطنين، وسيتم مجازة المسئول المقصر فورا ومكافأة النشيط لأن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلا للجهد والتكاتف.

متابعة سير العمل بشكل دوري

في بيان صحفي، أضاف عطية، أنه سيتابع سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

جولة المحافظ الأولى لإدارات الديوان العام

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الأولى لإدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وجه المحافظ بضرورة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل بالديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.