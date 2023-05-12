محافظ القليوبية يتفقد أعمال ربط محوري الخصوص الجديد ومؤسسة الزكاة ببعضهما

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حي شرق شبرا الخيمة وذلك لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالمحاور الرئيسية، فضلًا عن تفقد أعمال عددٍ من مشروعات الطرق القومية التي تجري بنطاق الحي، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

المحاور المرورية الجديدة بالعاصمة

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد موقع إنشاء ربط محور الخصوص الجديد بمحور مؤسسة الزكاة، الذي يجري تنفيذه من قبل الشركة الوطنية للطرق ضمن المحاور المرورية الجديدة بالعاصمة، ووجه المحافظ، رئيس الحي بالبدء في إجراءات إزالة خمس منازل تتعارض مع أعمال ربط المحورين وسرعة صرف التعويضات للمتضررين.

رفع كفاءة كوبري السواح

كما تفقد محافظ القليوبية، كوبري السواح بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، ووجه بضرورة العمل على نظافة الكوبري أولا بأول، بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة النقل، لرفع كفاءة الكوبري بالكامل، والعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تمت بطريق ترعة الإسماعيلية.

وخلال جولته، وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها .

كما وجه باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.