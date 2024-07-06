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«الإسكان»: ننفذ 90 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في أكتوبر الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
09:55 ص | السبت 06 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، مسؤولي الشركات المنفذة وجهات الإشراف لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المرحلة السادسة بالمدينة، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي، وإزالة كل العقبات، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز والمشروعات.

رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات 

وخلال الاجتماع، شدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على كل الشركات المنفذة وجهات الإشراف ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وكذا الالتزام بكل المواصفات الهندسية للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وحاجزي الوحدات السكنية.

«عبد المقصود»: أكتوبر الجديدة تضم وحدات كثيرة من مبادرة «سكن لكل المصريين»

وأوضح «عبدالمقصود»، أن المرحلة السادسة تضم ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ-ب-ج)، والمقامة على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى 25 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة، والمقرر الإنتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.