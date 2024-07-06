أسعار فنادق 5 نجوم في العلمين لراغبي حضور المهرجان.. «راحة ومتعة واستجمام»

أيام قليلة وينطلق المهرجان الترفيهي الأكبر في دورته الثانية «مهرجان العلمين»، والذي يجري تنظيمه تحت شعار «العالم علمين»، بإحدى المدن التي صُممت على الطراز العالمي، لتصبح وجهة سياحية أولى بين محبي السياحة، إذ أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق المهرجان يوم 11 يوليو الجاري، ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لنشهد فعاليات ترفيهية وحفلات غنائية وعروض مسرحية لكبار النجوم.

وينتظر الكثيرون بدء المهرجان لحضور الفعاليات، والاستمتاع بها، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار فنادق 5 نجوم في العلمين، وفق مواقع الحجز الإلكترونية الشهيرة، كالتالي:

أسعار فنادق 5 نجوم في العلمين لراغبي حضور المهرجان

- ريكسوس بريميوم العلمين: يصل سعر الليلة الواحدة به لشخصين بالغين إلى 12134 جنيها شاملة وجبة الإفطار، وتحتوي الغرفة على سرير كبير مزدوج.

- جولف مارينا العلمين: سعر الليلة الواحدة لشخصين 14397 جنيها، وتحتوي الغرفة على سرير مزدوج كبير، ويكون هذا السعر شامل الإفطار، كما أن هناك غرف تصل سعرها إلى 13000 جنيه في الفندق نفسه.

- سيدي عبد الرحمن العلمين: سعر الليلة الواحدة لشخصين بالغين 13294 جنيها، لغرفة مزدوجة تطل على البحيرة، وتحتوي على 2 سرير فردي، وهذا السعر شامل الإفطار.

- فندق بورتو مارينا ريزورت: سعر الليلة الواحدة لشخصين بالغين 10558 جنيها، لغرفة مزدوجة ومطلة على البحر، ويكون هذا السعر شامل الإفطار، كما يوجد غرف أخرى يبدأ سعر الليلة الواحدة بها من 6000 جنيه.

- فندق توليب ريزورت العلمين: يصل سعر الليلة الواحدة لشخصين بالغين إلى 10185 جنيه، وتكون الغرفة ديلوكس مع إطلالة على المنتزة المائي للمصريين والمقيمين الأجانب.