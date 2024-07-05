مصطفى عمار: أكثر من 50 شركة وخمسين ألف عامل ومهندس مصري اشتركوا في تجهيزات مهرجان العلمين

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه من المتوقع أن يزور مدينة مهرجان العلمين مليون شخص بجانب الزائرين للساحل لقضاء إجازتهم، وكل هذا يحتاج إلى عمالة مصرية، والذين يبلغ عددهم 50 ألف عامل ومهندس مصري ضمن 50 شركة، مردفا: «50 ألف عامل فتحوا كم بيت، وكم أسرة استفادت من تواجد أبنائهم في هذه المنطقة».

مهرجان العلمين يوفر فرص عمل للشباب

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أنه خلال فترة العمل هناك سياحة ستعمل وفنادق وسيارات سيتم طلبها ومطاعم ستطلب كميات من الطعام، وهناك حركة عمالة تستوعب الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل خلال فترة الصيف وبعده.

الأجانب يفضلون قضاء عطلاتهم في العلمين

وأكد أن السياحة مصدر مهم وكبير في أي دولة، مردفا: «وضعنا أقدامنا على أول طريق السياحة العالمية وليس المحلية فقط، فالأجانب يفضلون قضاء عطلاتهم في العلمين بسبب الجو الجميل والرياضات المائية المتاحة والفعاليات المختلفة، وإن شاء الله يبقى فيه أكثر من نسخة لمهرجان العلمين وعقبال السنة الـ 100».