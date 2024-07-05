مصطفى عمار: مهرجان العلمين يقدم فعاليات تلبي احتياجات الأسر المصرية والعربية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مهرجان العلمين هذا العام يضم فعالية عن الطعام حول العالم، فالمهرجان للأسرة المصرية ولا يهتم فقط بفئة الشباب أو الكبار في السن أو الأطفال إنما يقدم وجبة فنية شاملة لكل الفئات، وسيجدون ما سيشجعهم على السفر وقضاء الإجازات والبقاء داخل أنشطة المهرجان.

حفلات كاملة العدد في مهرجان العلمين

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن هناك حفلات كاملة العدد مثل حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنان كاظم الساهر، بجانب أصوات الشباب مثل تامر عاشور وتامر حسني وويجز، والعديد من النجوم الذين يتعلق بهم الشباب من جيل الكبار مثل محمد منير وعمرو دياب وآخرين.

وعن العروض المسرحية، أوضح أنه في وقت من الأوقات كان هناك موسم سياحي للفنان الكبير عادل إمام، مردفا: «شارع الهرم ومسرح الزعيم عادل إمام كان أحد مصادر الدخل لمصر في السياحة بأن الأشقاء العرب يحضرون مصر خصيصا لحضور عرض مسرحية عادل إمام».

عروض مسرحية في مهرجان العلمين

ولفت إلى أن ضم عروض مسرحية في مهرجان العلمين لما تحمله مصر من تاريخ كبير على مستوى المسرح سواء العربي أو الكوميدي، وستلاقي استحسانا كبيرا للغاية، متمنيا ضم عروض سينمائية لما لها من رواج وإقبال شديد من الجماهير المصرية والعربية.