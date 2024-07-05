ورش ومسابقات.. ماذا يقدم مهرجان العلمين للأطفال؟

أيام قليلة تفصلنا عن بدء مهرجان العلمين، الذي أصبح محط أنظار الكثير، وتتضمن النسخة الثانية من المهرجان، فعاليات عديدة لكل أفراد الأسرة، ومن ضمنها مهرجان خاص للأطفال، يحمل اسم «نبتة»، إيمانا بحقوق الطفل في المجتمع.

مهرجان نبتة

لأول مرة في مصر، يجري تدشين مهرجان للأطفال فقط، وكشف أحمد أمين، رئيس المهرجان، تفاصيل هذا الحدث خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين، الذي من أهم أهدافه، دعم الأطفال وخلق عوالم وشخصيات لهم، لصناعة محتوى الطفل.

فعاليات مهرجان الأطفال

ويعقد المهرجان على مدار 4 أو 5 أيام، على هامش مهرجان العلمين، ومن ضمن الفعاليات:

- أنشطة رياضية

- دورات تعليمية

- عروض ترفيهية

- ورش تعليم حرف يدوية

ورش عمل مهرجان الطفل

- مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال

- ورشة صناعة فيلم الكارتون

- ورشة صناعة محتوى العائلة

- ورشة الحكي

- ورشة لصغار رواد الأعمال

مكافأت وجوائز

وسيجري تكريم بعض الفئات خلال هذا المهرجان، وهم:

- الأطفال المتوفقون في بعض المجالات

- خبراء ورموز صناعة محتوى العائلة

- الفائزون في المسابقات خلال فعاليات المهرجان

موعد انطلاق مهرجان العلمين

وينطلق مهرجان العلمين في نسخته الثانية، خلال الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، وتشهد هذه النسخة فعاليات عديدة ومختلفة عن نسخته الأولى؛ إذ يشهد انطلاق مهرجانات أخرى، مثل مهرجان الطفل والطعام، بالإضافة للحفلات الغنائية لأهم النجوم، أبرزهم عمرو دياب ومحمد منير، كما جرى تخصيص 60% من إيرادات المهرجان لصالح فلسطين.