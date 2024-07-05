تعرف على مواعيد أبرز حفلات مهرجان العلمين.. ظهور الهضبة وعمر خيرت

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين، الذي يحمل شعار «العالم علمين»؛ إذ تنطلق نسخته الثانية يوم 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشهد فعاليات كثيرة، ليس فقط على المستوى الفني والغنائي، لكن هناك مفاجآت عديدة.

أفرع جديدة لمهرجان العلمين

ومن بين المفاجآت، خروج أفرع جديدة من المهرجان، هي: مهرجان «نبتة، والطعام، والرياضة، والترفيه، والموسيقى والمسرح».

وإليكم أبرز حفلات المهرجان، التي أعلنت عنها الصفحة الرسمية للمهرجان:

يأتي في البداية الكينج محمد منير، بحفل يوم 12 يوليو الجاري، وكاظم الساهر يوم 18 من الشهر نفسه، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس الجاري، ورامي جمال يوم 2 من الشهر نفسه.

موعد حفل عمر خيرت في مهرجان العلمين

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس، بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 من الشهر نفسه.

كما يقدم حمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس، وفرقة مسار إجباري في اليوم نفسه، وتحيى سعاد ماسى حفلها كذلك في هذا اليوم.

أما فريق كايروكي، فيقدم حفله يوم 23 أغسطس، بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 من الشهر نفسه.