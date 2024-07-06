موعد المرحلة الثانية من التقديم للثانوية العامة في محافظة المنوفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد المرحلة الثانية للتقديم للثانوية العامة بمحافظة المنوفية 2024، موضحة أنه سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

موعد المرحلة الثانية بمحافظة المنوفية

وأكد طارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم، أن موعد المرحلة الثانية للتقديم للثانوي العامة سيكون عقب انتهاء المرحلة الأولى، والتي تنتهي يوم 23 يوليو المقبل، مشيرا أن المديرية تتابع تقدمات الطلاب وسيتم تخفيض المجموع الكلي عقب معرفة أعداد الطلاب المتقدمة.

التنسيق المتوقع للثانوي العام محافظة المنوفية

وتابع «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنسيق المتوقع للثانوي العام محافظة المنوفية المرحلة الثانية سيقل عن المجموع الأصلي من درجتين لأربعة درجات، مشيرا إلى أن نزول الدرجات بناءًا على العرض والطلب، فإذا لم يتم استيفاء العدد المحدد في المرحلة الأولى سيجري تخفيض الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية.

الجدير بالذكر أن مجموع الثانوي العام بلغ 242 درجة، بزيادة 12 درجة عن العام الماضي، لذا ينتظر الطلاب ظهور تنسيق المرحلة الثانية من أجل الدخول به، ويمكنكم متابعة «الوطن» لمعرفته فور إعلانه.