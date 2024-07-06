وزير الخارجية المصري يوجه رسالة للشعب السوداني: مشاهد الدمار تدمي قلوبنا

وجه بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري رسالة إلى الشعب السوداني الشقيق، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية بالسودان، والذي أقيم في مصر منذ قليل، وبثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية.

وقال وزير الخارجية المصري «إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها يوميا تدمي قلوبنا جميعا، ونشعر بمعاناة أشقائنا بالسودان، ونتألم بآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يذيل هذه الغمة وهذه المحنة في أسرع وقت ممكن، وسنسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل».

وأضاف وزير الخارجية أنه يتمنى للمشاركين بالمؤتمر التوفيق في مساعيهم لتوحيد الرؤى والخروج بالسودان الشقيق من أزمته الراهنة، ومصر تدعو الجميع لمساندة السودان، ومصر ستدعم عودة الاستقرار للسودان الشقيق متمنية له التقدم والرفعة لشعب السودان «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».