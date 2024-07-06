وزير الخارجية: مصر مستمرة في مساعيها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي

قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، إن القاهرة مستمرة في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، وستعمل أيضًا للحفاظ على مكتسبات الشعب الشقيق، ومساعدته في تحقيق تطلعاته، والذي عبر عنه الملايين من أبناءه خلال ثورته المجيدة في العيش في وطنه في أمن وحرية وسلام وعدالة.

تسهيل نفاذ المساعدات

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها، وذلك بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية.

الاستناد لرؤية سودانية خالصة

وشدد على أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد أن يستند لرؤية سوادنية خالصة، تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوطات من أي أطراف خارجية، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السوداني.