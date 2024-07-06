وزير الخارجية: أي عملية سياسية لحل الأزمة السودانية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية

أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الصراع الراهن في السودان هو قضية سودانية خالصة، وأي عملية سياسية مستقبلية لابد وأن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء، وفي إطار من إحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وكذلك عدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها تعد العمود الفقري والأساسي الراسخ لوحدة وبناء واستقرار الدولة وحماية شعبها وتحقيق آماله في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ونوه، بأن الحفاظ على هذه المؤسسات هدفًا أساسي وضمانة كبيرة للحفاظ على الدولة السودانية وأمنها القومي وحماية شعبه وتحقيق آماله.